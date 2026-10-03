'यूपी में पहले बनता था कट्टा, अब बन रही ब्रह्मोस मिसाइल', बाराबंकी में बोले राज्यमंत्री सतीश शर्मा

संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। यूपी में पहले कट्टा बनता था, अब भाजपा सरकार में ब्रह्मोस मिसाइलें बन रही है। नौकरी के लिए अब वजनदार झोले की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि प्रतिभा का सम्मान किया जा रहा है। पढ़ाई करेंगे, तभी डाक्टर, वैज्ञानिक, शिक्षक बन सकेंगे।

यह बातें राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने संकल्प सेवा अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में कही। राज्यमंत्री ने नगर के लाल बहादुर शास्त्री इंटर कालेज और ब्लॉक सभागार में संकल्प सेवा अभियान के तहत कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा कि पोस्टर प्रतियोगिता में बच्चों की प्रतिभा को सराहा।

कहा प्रतियोगिता में पर्यावरण, पानी बचाएं और स्वच्छता के विषय बेहद अच्छे है। कहा कि पर्यावरण पर खतरा है। पर्यावरण बचाने के लिए अधिक पौध लगाए और पर्यावरण पर ध्यान दें। हर वर्ष कम से कम एक पौध लगाने का संकल्प जरूर लें।

उन्होंने स्वच्छता को अहम बताया। कहा गंदगी से बीमारियां आती है। स्वच्छता पर ध्यान रखें। पानी बचायें, क्योंकि आने वाले समय में जल संकट आने वाला है। इसीलिए पानी का दुरुपयोग न करें। मंत्री ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में कट्टा बनता था, लेकिन अब प्रतिभा का सम्मान हो रहा है।

युवाओं ने प्रतिभा दिखाई और आज ब्रह्मोस मिसाइल बन रही है। कहा कि पढ़ेंगे तभी वैज्ञानिक, डाक्टर, शिक्षक बनेंगे। राज्यमंत्री ने कहा कि मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, वह जीवन का हिस्सा है। लेकिन लक्ष्य को ध्यान में रखकर मेहनत करें, सफलता जरूर मिलेगी।

राज्यमंत्री ने पोस्टर प्रतियोगिता का अवलोकन कर छात्र छात्राओं का उत्साह वर्धन किया। सरस्वती वंदना हरि प्रसाद इंटर कालेज के छात्राओं ने प्रस्तुत की। यहां साक्षी यादव व नंदिनी वर्मा ने स्वागत गीत पेश किया। राज्यमंत्री ने साक्षी यादव, अर्णव गोस्वामी, यसी शुक्ला, नेहा खातून, अलीजा बानो को प्रशस्ति पत्र भेंट किया। ब्लाक में राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने सरकार की योजनाएं, उपलब्धियां और लाभार्थियों के बारें में बताया। भाजपा सरकार में ऐतिहासिक कार्य हुए है। राज्यमंत्री ने ब्लाक में लगे शिविर का अवलोकन किया।