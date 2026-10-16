पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर लेने लगा आकार, परियोजना के विकास के लिए 250 करोड़ की मिली मंजूरी

नरेन्द्र मिश्र, बाराबंकी। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना हैदरगढ़ में मूर्तरूप लेने लगी है। 241.4697 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किए जाने वाला यह परिक्षेत्र पूर्वोत्तर का सबसे अहम औद्योगिक कॉरिडोर बन रहा है। यहां की कनेक्टविटी सबसे बेहतर है।

यही वजह है कि बिहार, झारखंड और ग्रेटर नोएडा बड़े निवेशकों को अपनी इकाई के लिए यहां की लोकेशन सुगम लग रही है। करीब 250 करोड़ रुपये की मंजूरी के बाद परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। अब जल्द ही विकास कार्य शुरू करने की तैयारी की जा रही है।

पूर्वांचल और राजधानी को जोड़ने वाला यह कॉरिडोर विकास और रोजगार की नई संभावनाओं का आधार बनने वाला साबित होगा। परियोजना के लिए जमीन जुटाने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। कुल 241.4697 हेक्टेयर प्रस्तावित क्षेत्रफल में निजी भूमि के करीब 70 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण किया जा चुका है।