राजनीतिक इतिहास में नया अध्याय लिखेंगी प्रियंका सिंह रावत, बाराबंकी से राज्यसभा जाने वाली होंगी तीसरी महिला

प्रेम अवस्थी, बाराबंकी। भाजपा से राज्यसभा उम्मीदवार बनाई गईं प्रियंका सिंह रावत जिले से राज्यसभा जाने वाली तीसरी और भाजपा से पहली महिला होंगी। नवरात्र से पहले बदला राजनीतिक घटनाक्रम महिला सशक्तीकरण को बल देने वाला कदम माना जा रहा है। अनुसूचित जाति से होने के कारण असर आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों के परिणाम पर अनुकूल पड़ेगा।

जिले के राजनीतिक इतिहास में सात दशक पहले लेखिका और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बेगम अनीस किदवई पहली महिला थीं, जिनका पहला कार्यकाल 1956 से 1962 तक और दूसरा 1962 से दो अप्रैल 1968 तक रहा। 2014 में शुरू हुआ प्रियंका का राजनीतिक सफर वर्ष 1954 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे उनके जेठ बड़ागांव मसौली के रफी अहमद किदवई के आकस्मिक निधन के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। उनके बाद मोहसिना किदवई वर्ष 30 जून 2004 से 29 जून 2016 तक राज्यसभा सदस्य रहीं। उस दौर में कांग्रेस राष्ट्रीय राजनीति की धुरी थी, आज भाजपा है। अब इसी कड़ी में प्रियंका रावत का नाम जुड़ने जा रहा है।