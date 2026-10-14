PM आवास योजना: बाराबंकी में AI सर्वे और मिसमैच डेटा के कारण सूची से कटे नाम, पात्र परिवार है हैरान

संवादसूत्र, बाराबंकी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में 16 हजार 747 का लक्ष्य तय है। इसकी सर्वे रिपोर्ट का पूरा डाटा वेबसाइट पर अपलोड है। मौजूदा समय में लाभार्थियों की वेबसाइट पर प्रोफाइल अपडेट और पुराने डाटा से मिलान किया जा रहा है, ताकि दोबारा लाभ न मिले। इसी दौरान फोटो धुंधली होने या बैंक खाते का प्रमाण स्पष्ट न होने पर नाम सूची से हट रहे हैं।

त्रिवेदीगंज ब्लाक में चार पात्रों के नाम हटने से हड़कंप मच गया। यहां 3800 लोगों की पात्रता सूची बनी थी, जिसमें अनुसूचित वर्ग के 560 और अन्य के 189 का लक्ष्य आया था। बाद में 10 लक्ष्य और बढ़े। बीडीओ प्रियंका सिंह ने बताया कि 749 लाभार्थियों के खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होते ही एआई सर्वे में चार नाम हट गए। उन्होंने आश्वस्त किया कि पात्र लोगों को दोबारा जोड़ा जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है।

क्या है एआई सर्वे

पहले लेखपाल भौतिक सत्यापन करते थे, अब एआई सिस्टम से जांच हो रही है। आवास प्लस ऐप से कच्चे मकान की जियो-टैग फोटो ली जाती है। एआई उसे सैटेलाइट इमेज, एसइसीसी-2011, आधार और पुरानी आवास सूची से मिलाता है।

आटो-फिल्टर में तय होता है कि मकान पक्का तो नहीं हो गया, परिवार को पहले आवास तो नहीं मिला, सरकारी नौकरी या चार पहिया वाहन जैसी अपात्रता तो नहीं है।

फोटो धुंधली, लोकेशन गलत या डेटा मिसमैच होने पर नाम अपात्र हो जाता है।