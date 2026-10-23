कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र, नई अफीम नीति जल्द जारी करने की मांग की

संवाद सूत्र, बाराबंकी। कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को पत्र लिखकर फसल वर्ष 2026-27 के लिए नई अफीम नीति शीघ्र घोषित करने की मांग की है। सांसद ने कहा कि बाराबंकी सहित प्रदेश और देश के लाखों अफीम किसानों में नीति में विलंब से असमंजस और चिंता है।