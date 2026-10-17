40 लाख का पैकेज ठुकराकर यूपी की इशिता ने शुरू किया अपना ब्रांड, अब लाखों की कमाई के साथ महिलाओं को दे रहीं रोजगार

वी. राजा, बाराबंकी। दृढ़ संकल्प और सामाजिक सोच के साथ आगे बढ़ीं शहर के पीरबटावन की इशिता अग्रवाल आज निर्बल वर्ग की महिलाओं के लिए उम्मीद की किरण बन गईं हैं। देहरादून से एमबीए करने के बाद 40 लाख रुपये सालाना के आकर्षक पैकेज को ठुकराकर उन्होंने स्वरोजगार का रास्ता चुना और अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं।



एमबीए की पढ़ाई के दौरान इशिता ने अपने आसपास की उन महिलाओं की स्थिति को करीब से देखा जो आर्थिक तंगी से जूझ रही थीं। वही अनुभव उनके लिए प्रेरणा बना। पढ़ाई पूरी करने के बाद वर्ष 2020-21 में इशिता ने रेडीमेड कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू की।

शुरुआत दौर में उनके साथ केवल सात महिलाएं जुड़ीं, लेकिन धीरे-धीरे यह संख्या बढ़कर 40 तक पहुंच गई। इस काम में उनके पिता महेश अग्रवाल और मां पूजा अग्रवाल ने पूरा सहयोग दिया। इशिता ने जाविन डेशिक नाम से अपना ब्रांड स्थापित किया, जिसके तहत कई तरह के रेडीमेड कपड़ों का निर्माण किया जाता है। कंपनी में शर्ट, ट्राउजर, कोट, टी-शर्ट सहित कई तरह के परिधानों की डिजाइनिंग और उत्पादन होता है। आज उनका कारोबार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट और अमेजन से भी जुड़ा हुआ है।

देश में ब्रांड की पहचान बनाना लक्ष्य इशिता का लक्ष्य केवल व्यवसाय तक सीमित नहीं है। वह चाहती हैं कि उनका ब्रांड पूरे देश में पहचान बनाए और एक हजार से अधिक जरूरतमंद महिलाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। साथ ही वे देश के प्रमुख महानगरों में अपने शोरूम स्थापित करने की योजना पर भी काम कर रही हैं। इशिता अग्रवाल को वर्ष 2023 के इन्वेस्टर समिट में भी सम्मानित किया जा चुका है। महज 27 वर्ष की उम्र में वे जिले की महिला उद्यमियों के लिए प्रेरणा बन चुकी हैं।