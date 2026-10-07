कौन हैं IPS रवीना त्यागी, जिनके नाम से ही कांपते हैं मनचले? बनीं बाराबंकी की नई पुलिस अधीक्षक

संवाद सूत्र, बाराबंकी। शोहदों पर प्रभावी कार्रवाई और यातायात व्यवस्था में नए प्रयोग करने के लिए चर्चित 2014 बैच की आईपीएस रवीना त्यागी यहां पुलिस अधीक्षक पद का नियुक्त हुईं हैं। ऐन चुनावी वर्ष और पर्वों की मुस्तैदी की चुनौती संग कानून व्यवस्था बनाना अहम होगा।



39 वर्षीय रवीना त्यागी मूल रूप से गौतमबुद्धनगर की रहने वाली हैं और बायोटेक्नाेलाजी में बीटेक हैं। कार्यशैली और कार्यदक्षता के लिए उन्हें डीजी कमेंडेशन सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम पदक मिल चुके हैं।