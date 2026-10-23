बाराबंकी देवा मेला: अफसरों के नाक के नीचे उगाही का खेल, दुकानदारों से खुलेआम चल रही लाखों की वसूली

संवाद सूत्र, जागरण, देवा(बाराबंकी)। देवा मेले के नाम पर पटरी दुकानदारों से हो रही लाखों की वसूली सवालों के घेरे में है। ठेले-खोमचे वालों से किराया कौन वसूल रहा है, इसका जवाब न मेला समिति के पास है और न नगर पंचायत के पास। जिम्मेदार पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन हर साल वसूली बदस्तूर जारी है। लोगों ने इस खेल की जांच की मांग उठाई है।

नियमानुसार पुरानी यूनियन बैंक तक मेला समिति की सीमा है, जहां समिति दुकानों का आवंटन कर किराया लेती है। उसके आगे दरगाह, फतेहपुर रोड और कुर्सी रोड तक नगर पंचायत क्षेत्र है। यहां भी सैकड़ों दुकानें व ठेले लगते हैं। पटरी दुकानदार अहमद, कल्लू, रसूले और शकीना का आरोप है कि सरकारी पटरी पर लगने वाली दुकानों का किराया पीछे के जमीन मालिक 10 दिन के लिए मनमानी वसूली करते हैं।