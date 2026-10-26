बाराबंकी के देवा मेले में 30 अक्टूबर से होगा विराट दंगल, भूटान-नेपाल के पहलवानों से भिड़ेंगे देसी धाकड़

संवाद सूत्र, बाराबंकी। प्रसिद्ध देवा मेले में 30 अक्टूबर से तीन दिवसीय विराट दंगल का आगाज होगा। इस बार अखाड़े में अंतरराष्ट्रीय रंग भी दिखेगा। भूटान और नेपाल के पहलवान देश के नामी पहलवानों के साथ कुश्ती का दमखम दिखाएंगे। महिला पहलवानों की जोरदार भिड़ंत भी दंगल का आकर्षण होगी।

दंगल आयोजक और मेला समिति सदस्य चौधरी मो. अशीरुद्दीन अशरफ ने बताया कि दंगल त्रिलोकपुर के साबिर पहलवान की देखरेख में होगा। इसमें भूटान के चिम चिम डोगरा, नेपाल के पंडित थापा, अयोध्या के बाबा संतोष दास, गोंडा के अर्श पहलवान, जम्मू-कश्मीर के जावेद गनी, हिमाचल के दिनेश, नई दिल्ली के बाबर और प्रयागराज के सतीश पहलवान अपनी टीमों के साथ उतरेंगे।