बाराबंकी के युवाओं को दीपावली पर मिलेगा बड़ा तोहफा, 2 नवंबर से 9 दिसंबर तक लगेंगे 7 रोजगार मेले

संवाद सूत्र, बाराबंकी। जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए दीपावली पर अच्छी खबर है। दीपावली त्यौहार पर नौकरी का उपहार मिलने वाला है। उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 में छह विधानसभा स्तर और एक जिला स्तरीय वृहद रोजगार मेला लगेगा।

डीएम के निर्देश पर रोजगार मेलों के आयोजन का कार्यक्रम तय कर दिया गया है। पहला मेला दो नवंबर को जैदपुर विधानसभा में संत कवि बाबा बैजनाथ पीजी कॉलेज हरख में, तीन नवंबर को हैदरगढ़ में ग्रामांचल महाविद्यालय, छह नवंबर को दरियाबाद में जेबीएस महाविद्यालय दुलहदेपुर, 14 नवंबर को रामनगर पीजी कलेज, 19 नवंबर को सदर में जनेस्मा कॉलेज में और नौ दिसंबर को कुर्सी विधान सभा क्षेत्र के आचार्य श्री चंद्र देव इंटर कालेज फतेहपुर में रोजगार मेला लगेगा।