रबी सिंचाई के लिए 15 नवंबर से नहरों में छोड़ा जाए पानी, बाराबंकी में किसानों ने की मांग
बाराबंकी में किसानों ने डीएम ईशान प्रताप सिंह से मुलाकात कर रबी की सिंचाई के लिए 1 नवंबर से नहरों ...और पढ़ें
HighLights
किसानों ने डीएम से कृषि समस्याओं पर संवाद किया।
रबी सिंचाई के लिए 1 नवंबर से नहरों में पानी मांगा।
आलू, सरसों, डीएपी खाद उपलब्धता की भी मांग।
संवादसूत्र, बाराबंकी। कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के साथ शनिवार को डीएम ईशान प्रताप सिंह ने खेती की समसामयिक समस्याओं पर संवाद किया। किसानों ने एक नवंबर से रबी की सिंचाई के लिए नहरों के संचालन और आलू, सरसों और डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। डीएम ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।
सीडीओ पंकज वर्मा, डीडी कृषि उमेश कुमार, जिला कृषि अधिकारी राजित राम, किसान रामबरन वर्मा, विक्रांत सैनी, केबी सिंह, सुनील यादव, निहाल सिद्दीकी, दिनेश वर्मा, आनंद मौर्य, गया प्रसाद मौर्य, बृजेश त्रिपाठी व रानी देवी मौजूद रहे।
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