रबी सिंचाई के लिए 15 नवंबर से नहरों में छोड़ा जाए पानी, बाराबंकी में किसानों ने की मांग

संवादसूत्र, बाराबंकी। कृषि एवं संबद्ध विभागों के अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों के साथ शनिवार को डीएम ईशान प्रताप सिंह ने खेती की समसामयिक समस्याओं पर संवाद किया। किसानों ने एक नवंबर से रबी की सिंचाई के लिए नहरों के संचालन और आलू, सरसों और डीएपी खाद उपलब्ध कराने की मांग की। डीएम ने समस्याओं के निराकरण का आश्वासन दिया।