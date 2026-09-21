अयोध्या-लखनऊ रेलमार्ग: ओवरब्रिज के निर्माण के लिए डेडलाइन तय, सर्विस लेन को नवरात्र से पहले करना होगा तैयार

संवाद सूत्र, दरियाबाद (बाराबंकी)। अयोध्या-लखनऊ रेलमार्ग पर दरियाबाद रेलवे क्रॉसिंग पर निर्माणाधीन उपरिगामी सेतु का राज्यमंत्री सतीश शर्मा ने सोमवार को निरीक्षण किया। रेलवे, सेतु निगम और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने निर्माण के एक-एक बिंदु की प्रगति जानी।

रेलवे और सेतु निगम के अधिकारियों ने दिसंबर के पहले सप्ताह तक पुल को पूरी तरह तैयार करने का भरोसा दिलाया। वहीं, राज्यमंत्री ने नवरात्र से पहले दोनों ओर सर्विस लेन तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि विसर्जन यात्रा के दौरान लोगों को आवागमन में परेशानी न हो।

भिटरिया मार्ग स्थित रेलवे क्रासिंग गेट संख्या 156-ए पर उपरिगामी सेतु का निर्माण चल रहा है। रेलवे ने दरियाबाद की ओर पिलर तक का काम पूरा कर लिया है, जबकि भिटरिया की तरफ पाइलिंग का कार्य जारी है। सेतु निगम अप्रोच मार्ग की रेलिंग और ज्वाइंट का काम कर रहा है।