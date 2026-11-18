नरेन्द्र मिश्र, बाराबंकी। छह विधान सभा क्षेत्रों में सर्वाधिक मतदाताओं वाली दरियाबाद विधान सभा सीट है। एसआइआर के बाद प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार बीते आठ माह में कटने वाले 33,231 मतदाताओं में मात्र 1,997 वोटर बढ़ पाए हैं। साफ है कि अवध की अहम और जिले में एक मात्र राज्यमंत्री के विधानसभा क्षेत्र में लापता मतदाताओं को खोजने की चुनौती बढ़ गई है।

17 नवंबर को प्रारूप मतदाता सूची में 31,244 मतदाताओं को अपने नाम नहीं मिल रहे हैं। माह अप्रैल में अनंतिम सूची के आठ माह बाद भी बड़ी संख्या में लापता मतदाताओं को खोजा नहीं जा सका है। स्पस्ट है कि भाजपा का मानी जाने वाली सीटों पर एसआइआर के बाद कटे मतदाताओं का आंकड़ा जीत के समीकरण से जुड़ा है। यही वजह है कि हिंदू वोटों के सूची से बाहर होने की चिंता मुख्यमंत्री योगी को जतानी पड़ी।

अब विशेष पुनरीक्षण में सूची से लापता मतदाताओं को खोजने की चुनौती भाजपा की पारंपरिक सीटों पर है। कटे मतदाताओं का आंकड़ा पाने को भाजपा की प्रतिष्ठापरक विधानसभा में तीसरी बार कमल का फूल खिलाने में लापता मतदाता चिंता का कारण बन गए हैं। अयोध्या संसदीय क्षेत्र की दरियाबाद विधान सभा में 2027 पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद भी संजीदा हैं। पीडीए फार्मूला पर वोटों को सहेजने के लिए कमर कस ली है।

ऐसे में पूर्व के चुनावों में मतदाताओं के समीकरण को भी जानना जरूरी है। 2022 के विधान सभा चुनाव में यहां 4,12,750 मतदाता थे। भाजपा प्रत्याशी सतीश चंद्र शर्मा ने सपा प्रत्याशी पूर्व मंत्री अरविंद सिंह गोप को 32,402 वोट से हराया था। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट बढ़कर 4,19,599 हो गए, और सपा सांसद आगे रहे।