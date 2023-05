'गंगा में मेडल बहाने से मुझे नहीं मिलेगी फांसी, ये इमोशनल ड्रामा है', पहलवानों के प्रदर्शन पर बोले बृजभूषण शरण

बाराबंकी (उत्तर प्रदेश) एजेंसी। Wrestlers Protest: भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। मामला इतना बढ़ गया है कि अब बात मेडल को गंगा में बहाने तक पहुंच गई है। हालांकि, इस मामले को लेकर WFI के प्रमुख और सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बयान दिया है।

भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि अगर मेरे खिलाफ एक भी आरोप साबित होता है, तो मैं खुद को फांसी लगा लूंगा। बता दें कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (WFI) के अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह यूपी के बाराबंकी में एक सभा को संबोधित कर रहे थे।

#WATCH | "If a single allegation against me is proven, I will hang myself. If you (wrestlers) have any evidence, present it to the Court and I am ready to accept any punishment," says WFI chief and BJP MP Brij Bhushan Sharan Singh pic.twitter.com/hfoB7FOhWc