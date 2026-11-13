यूपी का मौसम: अगले दो सप्ताह मौसम रहेगा शुष्क, रबी फसलों की बुआई के लिए सबसे सुनहरा मौका

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जिले में अगले दो सप्ताह तक मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहेगा। बारिश की संभावना न के बराबर है।

पहले सप्ताह 19 नवंबर तक अधिकतम तापमान सामान्य से आंशिक अधिक 30 से 32 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दूसरे सप्ताह 20 से 26 नवंबर तक अधिकतम तापमान घटकर 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 12 से 14 डिग्री पर आ जाएगा।