खेत में जोताई करते समय आई झपकी, ट्रैक्टर से नीचे गिरा ड्राइवर और रोटावेटर से कटकर हो गई मौत; बाराबंकी में हादसा

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। रविवार की रात ट्रैक्टर से खेत जोताई के दौरान चालक युवक को झपकी आई और वह नीचे गिरकर रोटावेटर की चपेट में आ गया, जिससे सिर धड़ से अलग हो गया।

हसुआपारा गांव में दर्दनाक हादसे में 28 वर्षीय युवक की जान चली गई। ट्रैक्टर से नींद में अचानक नीचे गिरने के बाद युवक रोटावेटर के ब्लेडों की चपेट में आ गया। हादसे में उसका सिर धड़ से अलग हो गया।

आसपास खेतों में काम कर रहे किसानों ने दौड़कर ट्रैक्टर बंद किया, लेकिन तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। थाना क्षेत्र के हसुआपारा गांव निवासी रामेश्वर गौतम के पुत्र प्रेम प्रकाश उर्फ पिंटू गौतम रविवार रात करीब नौ बजे ट्रैक्टर में रोटावेटर लगाकर खेत की जोताई कर रहा था। इसी दौरान उसे झपकी आई और झटका लगने से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह ट्रैक्टर से नीचे गिर पड़ा।