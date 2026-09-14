बाराबंकी: आपस में शादी करने वाली दो युवतियों ने परिजनों से बताया जान का खतरा, एक को जबरन उठा ले जाने का आरोप

संवाद सूत्र, बाराबंकी। शहर में दो युवतियों के आपस में विवाह कर साथ रहने का मामला चर्चा में है। करीब एक माह पहले एक युवती ने मंदिर में दूसरी की मांग में सिंदूर भरकर शादी की थी।

23 अगस्त से एक साथ रह रही थीं। रविवार शाम अचानक एक युवती के परिवारजन पहुंचे और उसे मारपीट करते हुए अपने साथ ले गए। दूसरी युवती ने अपनी और पत्नी की जान को खतरा बताते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है।



युवती के अनुसार विवाह से पहले ही दोनों परिवारों को उनके रिश्ते की जानकारी थी। दोनों बालिग हैं और विवाह के बाद स्टांप पेपर पर भी लिखापढ़ी की गई थी। उसका आरोप है कि इसके बावजूद रविवार शाम पत्नी के परिवारजन अचानक घर पहुंचे और मारपीट कर उसे अपने साथ ले गए। युवती ने बताया कि उसने घटना के संबंध में पत्नी के परिवारजन के खिलाफ मारपीट और बंधक बनाने की तहरीर दी है।