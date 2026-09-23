बाराबंकी में 15000 से ज्यादा लोगों को मिलेगा पक्का घर, पीएम आवास योजना ग्रामीण के तहत जल्द शुरू होगा आवंटन

दीपक मिश्रा, बाराबंकी। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत पक्के घर का गरीब परिवारों का इंतजार खत्म हो चुका है। वर्ष 2024 से चल रहे सर्वे और पात्रता जांच की प्रक्रिया के बाद केंद्र सरकार ने जिलेवार आवास का लक्ष्य जारी कर दिया है।

बाराबंकी को पहले चरण में 15,124 आवास का लक्ष्य मिला है। अब ब्लॉकवार पात्र परिवारों को आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सर्वे, सत्यापन और ग्राम पंचायतों की खुली बैठकों के बाद पात्रता प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया गया है। जिले में 79,035 संभावित लाभार्थी सूची में बचे हैं। इन्हीं में से पहले चरण में गरीबों के आवास बनेंगे।

एआई सत्यापन में 39 हजार 965 लोग बाहर पात्रता तय करने के लिए इस बार तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। बाराबंकी में कराए गए सर्वे में 1.19 लाख से अधिक लोगों ने आवासहीन होने का दावा किया था। तीन चरणों की जांच के बाद दावेदारों का विवरण आवास प्लस एप पर अपलोड किया गया। लाभार्थियों के फोटो, आधार, जाब कार्ड सहित अन्य विवरणों का एआइ आधारित सत्यापन कराया गया। सत्यापन में 39 हजार 965 दावेदार स्वतः अपात्र पाए गए।