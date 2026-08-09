बारिश में भी भाइयों तक सुरक्षित पहुंचेंगी बहनों की राखियां, डाक विभाग ने दिया 'वाटरप्रूफ लिफाफों' का तोहफा

संवाद सूत्र, बाराबंकी। रक्षाबंधन पर्व से पहले वाटरप्रूफ लिफाफों का तोहफा बहनों को डाक विभाग ने दिया है। अब सुरक्षित राखी पहुंचाने के लिए लाजपतनगर स्थित प्रधान डाकघर के अलावा 59 उप डाकघर व 325 शाखा डाकघरों में मात्र 10 रुपये में उपलब्ध हैं। बहनें इन वाटर प्रूफ लिफाफों में राखियां अपने भाईयों तक दूर दराज जिलों व गैर प्रांतों में आसानी भेज सकेंगी।



रक्षाबंधन के पर्व पर राखी बाई स्पीड पोस्ट अभियान में वाटरप्रूफ विशेष लिफाफे बहुत उपयोगी हैं। इन लिफाफों से बहनें भाइयों को राखी स्पीड पोस्ट से समय पर डिलीवरी के साथ ही ट्रैकिंग सुविधा भी मिलेगी। राखी तीन कार्यदिवस में डिलीवरी होनी है