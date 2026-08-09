बाराबंकी में टॉवर पर चढ़ा युवक, नीचे उतरते ही पुलिस ने भेजा जेल

संवाद सूत्र, बाराबंकी। कोतवाली बदोसराय के किंतूर में मुकदमा दर्ज कराने की जिद पर अड़ा युवक शुक्रवार की रात को निजी दूर संचार कंपनी के टॉवर पर चढ़ गया। चार घंटे बाद उतरे युवक को पुलिस ने शनिवार को शांति भंग में जेल भेजा। कोतवाली बदोसरांय के किंतूर में शुक्रवार की रात लगभग एक बजे कोतवाली पुलिस आरोपी चांद बाबू को पकड़ने गई थी।

यह देख चांद बाबू पड़ोस के ही टॉवर पर चढ़ गया और पुलिस पर चिल्ला-चिल्ला कर आरोप लगाया कि उसने दूसरे पक्ष का मुकदमा लिख लिया है, जबकि उसने तहरीर दी थी। रात भर उसे समझाने-बुझाने का दौर चला। भोर में वह किसी तरह नीचे उतरा तो उसे पुलिस कोतवाली ले गई। वहां से एसडीएम सिरौलीगौसपुर के न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस संबंध में कोतवाली प्रभारी राम अवतार सरोज ने बताया कि आरोपी पर मारपीट का मामला पहले से दर्ज था।