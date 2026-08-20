बाराबंकी में लखनऊ-अयोध्या रोड पर भीषण सड़क हादसा, एक युवक की मौत और दो घायल

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या रोड पर बुधवार की रात करीब 12 बजे बाइक सवार तीन युवक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इनमें एक की मौत हो गई। दो जिला चिकित्सालय में भर्ती हैं।

जिला चिकित्सालय में होनश आने पर एक युवक ने अपना नाम देवेंद्र मौर्य (20) पुत्र सुधीर मौर्य निवासी धनी राम पुरवा मजरे बड़ी देवकली जिला अयोध्या का निवासी बताया, कहा उनके ही गांव के अभय यादव (21) व लकी (19) के साथ एक ही बाइक से लखनऊ जा रहे थे। तभी हादसे का शिकार हो गए।