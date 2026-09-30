Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

पानीपत में मजदूरी करने गए बाराबंकी के युवक की मौत, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि

By Narendra Misra Edited By: Abhinaw Tripathi
Published: Wed, 30 Sep 2026 04:21 AM (IST)

हरियाणा के पानीपत में मजदूरी करने गए बाराबंकी के श्रमिक प्रीतम की मौत गला घोंटकर हत्या से हुई है, जिसकी ...और पढ़ें

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई के द्वारा बनाई गई है।

संवादसूत्र, बाराबंकी। हरियाणा के पानीपत में असंद्रा के खरिकाफूल निवासी 24 वर्षीय श्रमिक प्रीतम की मौत में पोस्टमार्टम रिपोर्ट से गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई है। प्रीतम पानीपत में पत्नी के साथ रहकर मजदूरी करता था। वहां उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी।

सोमवार को शव गांव पहुंचा तो गले पर चोट के निशान देखकर स्वजन ने हत्या की आशंका जताई थी। पत्नी पर हत्या का आरोप लगाते हुए तहरीर दी थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या की पुष्टि होने से आशंका को बल मिला है।

हालांकि, हत्या के पीछे की वजह और घटना की परिस्थितियों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा। सीओ रामसनेहीघाट सौरभ श्रीवास्तव ने बताया कि घटना हरियाणा के पानीपत में हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।

यह भी पढ़ें- बाराबंकी में जागरण विमर्श: अब नोएडा-गाजियाबाद की तरह चमकेगा बाराबंकी, SCR होगा मील का पत्थर