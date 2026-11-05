सर्राफा व्यापारी से लूट की कोशिश में शामिल दो बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, बाराबंकी में बड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। सर्राफा व्यापारी से लूट के प्रयास के मामले में फरार चल रहे दो वांछित बदमाशों को पुलिस ने देर रात मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया।

दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जबकि पुलिस का एक जवान भी हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने दोनों घायलों को सीएचसी रामसनेहीघाट पहुंचाया, जहां उपचार के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।

पुलिस के अनुसार, बुधवार देर रात करीब एक बजे रामसनेहीघाट क्षेत्र के दुलहदेपुर मोड़ के पास पुलिस टीम संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी।

इसी दौरान स्कूटी सवार दो संदिग्ध युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। गोली लगने से सिपाही अभिषेक के हाथ में चोट आ गई। इसके बाद पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई और वे घायल होकर गिर पड़े।

पूछताछ में दोनों ने 28 अक्टूबर को सर्राफा व्यापारी से लूट के प्रयास की घटना में शामिल होना स्वीकार किया। पुलिस ने बताया कि इस घटना में शामिल दो अन्य आरोपियों को एक दिन पूर्व गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। इस प्रकार घटना में शामिल सभी चार आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले का अनावरण कर दिया गया है।