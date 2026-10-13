बाराबंकी में 'मिशन शक्ति' के तहत छात्राओं ने संभाली अफसरशाही, हबीबा बीएसए और पंखुड़ी बनीं लेखाधिकारी

संवाद सूत्र, बाराबंकी। नवरात्र पर्व पर देवी की आराधना क्रम में बेटियों को सशक्त बनाने की मुहिम मिशन शक्ति से साहस बढ़ रहा है। छात्राओं को प्रशासनिक अनुभव सिखाने की पहल में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट विद्यालय बड़ेल, बंकी में कक्षा आठ की छात्रा उम्मे हबीबा को एक दिन के लिए बीएसए और उसी कक्षा की पंखुड़ी ने सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी का काम संभाला।

बेसिक शिक्षाधिकारी की कुर्सी पर बैठी उम्मे हबीबा और साइड चेयर पर बीएसए नवीन पाठक बैठे। हबीबा ने कार्यालय के कर्मचारियों की बात सुनी। हबीबा ने कहा कि नामांकन के अनुपात में कक्षा-कक्ष नहीं हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए हर विद्यालय में पर्याप्त कमरे और विषयवार शिक्षक जरूरी हैं। पढ़कर जिम्मेदार अधिकारी बन मूल समस्याओं को दूर करवाने की बात कही।