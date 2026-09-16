बाराबंकी में बेटी से दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को उम्रकैद, दो साल बाद कोर्ट का फैसला

जागरण संवाददाता, बाराबंकी। अपर सत्र न्यायालय के विशेष न्यायाधीश प्रण विजय सिंह ने बेटी से दुष्कर्म करने के मामले में पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 52 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

विशेष लोक अभियोजक योगेंद्र सिंह ने बताया कि कोतवाली नगर के आवास विकास कालोनी के एक मोहल्ले में रहने वाली महिला ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर बताया था कि वह पति व बच्चों के साथ किराए के मकान में रह रही थी।

आरोप है कि 24 अगस्त 2024 को दोपहर में महिला गैस भरवा कर बाजार से लौटी तो देखा उसकी 14 साल की नाबालिग बेटी रो रही थी। पूछने पर उसने बताया कि पापा ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया है। पति से पूछा तो उसने बांके से काट डालने की धमकी दी।

कोतवाली गई थी, लेकिन एफआइआर नहीं लिखी गई। इस दौरान कई बार मारपीट और जान से मारने की धमकी दी। मजबूर होकर महिला ने 21 अक्टूबर 2024 को पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। तब जाकर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज किया।