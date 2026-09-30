लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर सड़क हादसा, कार ने मारी टक्कर, ट्रक ने रौंदा; बाइक सवार दो युवकों की मौत एक गंभीर

संवादसूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या मार्ग पर बुधवार की रात करीब साढ़े 10 बजे एक भीषण हादसे में बाइक सवार तीन युवकों में दो की मौत हो गई। तीसरे की हालत काफी गंभीर होने से लखनऊ केजीएमयू के ट्रामा सेंटर रेफर किया गया। मृतक व घायल सभी एक ही बाइक पर सवार थे, तीनों की पहचान नहीं हो सकी है।

जानकारी के अनुसार तीन युवक एक बाइक पर सवार होकर लखनऊ की ओर जा रहे थे। दूसरी तरफ से आ रही क्रेटा कार ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इसी बीच बाइक के पीछे से निकला अज्ञात ट्रक रौंदते हुए चला गया। हालांकि एक डीसीएम भी उसी समय निकली जिसमें बाइक फंस गई।

ऐसे में हादसा अज्ञात ट्रक से हुआ या डीसीएम से इस बात की जांच की जा रही है। मौके पर कुछ लोगों ने एक हाफ डाला वाहन को भी उसी समय भागते हुए देखा। तीनों युवकों की आयु 25 से 35 साल के मध्य बताई जाती है।