बाराबंकी में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले दो युवकों के शव पहुंचते ही गांव में पसरा मातम, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

संवादसूत्र, घुंघटेर (बाराबंकी)। लखनऊ-वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुए सड़क हादसे में गुरुवार को घुंघटेर थाना क्षेत्र के दो युवकों की मौत हो गई थी। शुक्रवार देर शाम शव गांव पहुंचे तो पूरा गांव रो पड़ा।

मृतक घुंघटेर थाने के ग्राम जमुआ निवासी खुनखुन रावत और अटहरा गांव के बृजेश कुमार रावत गुरुवार को किसी काम से लखनऊ गए थे। वहीं काठूनाला चौकी के पास अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी थी। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों परिवारों में कमाने वाले यही थे।