लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर भीषण हादसा: मेरठ के एक ही परिवार के 9 लोग घायल, थार के पेड़ से टकराने पर ड्राइवर गंभीर

संवाद सूत्र, बाराबंकी। लखनऊ-अयोध्या हाईवे पर शुक्रवार रात एक बजे बड़ा हादसा हो गया। सफदरगंज के चिलौली के पास ट्रक ने ओवरटेक कर थार में टक्कर मार दी, जिसके बाद थार असंतुलित होकर पेड़ से जा टकराई।

जानकारी के अनुसार, थार सवार मेरठ निवासी 30 वर्षीय तुषार अपनी मां पूनम, पत्नी वैशाली, चार वर्षीय पुत्र आरव, दो वर्षीय पुत्री शानवी, छह माह की बेटी सताक्षी, छोटे भाई आयुष, उसकी पत्नी आंशिका और छह माह की भतीजी वामिका के साथ अयोध्या दर्शन कर लौट रहे थे।