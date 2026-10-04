अवध यूनिवर्सिटी से जुड़े कॉलेजों की 3700 छात्राओं को मिलेगी स्कूटी, रानी लक्ष्मीबाई योजना के तहत होगा लाभ

संवाद सूत्र, बाराबंकी। डॉ. राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में सत्र 2025-26 में सर्वोच्च अंक पाने वाली छात्राओं को रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना के तहत स्कूटी दी जाएगी। विश्वविद्यालय स्तर पर करीब 3700 छात्राओं का चयन किया गया है, जिसमें बाराबंकी की 35 होनहार छात्राओं को स्कूटी मिलने के आसार हैं।

जिले में कुल 98 महाविद्यालय संचालित हैं। इनमें दो राजकीय, दो अनुदानित और 94 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय शामिल हैं। इन महाविद्यालयों में स्नातक की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं में से 35 को स्कूटी के लिए चुना जाना है। योजना का उद्देश्य मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करना और उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करना है।