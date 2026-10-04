अयोध्या चुनरी यात्रा में 20 हजार महिलाओं को दी जाएगी साड़ी, श्रद्धालुओं को लाने के लिए वाहन की भी रहेगी व्यवस्था

संवाद सूत्र, बाबा बाजार। 12 अक्तूबर को प्रस्तावित 251 मीटर चुनरी यात्रा को लेकर विधायक रामचंद्र यादव ने रविवार को नगर पंचायत मां कामाख्या धाम स्थित गेस्ट हाउस में आयोजन से जुड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। विधायक ने कार्यकर्ताओं को यात्रा को लेकर दिशा-निर्देश दिए और भव्य व सफल बनाने की अपील की।

विधायक ने बताया कि 12 अक्तूबर को सुबह नौ बजे नगर पंचायत मां कामाख्या धाम के ग्राम हरिहरपुर से 251 मीटर लंबी चुनरी यात्रा शुरू होगी। करीब पांच किलोमीटर की यात्रा के बाद मां कामाख्या मंदिर पहुंचकर माता को चुनरी अर्पित की जाएगी। यात्रा में बड़ी संख्या में महिला श्रद्धालुओं और अन्य भक्तों के शामिल होने की संभावना है।