दशहरा पर किसानों को बड़ा तोहफा देगी योगी सरकार, कृषि यंत्रों पर मिलेगी बंपर सब्सिडी; 7 अक्टूबर से शुरू होगी बुकिंग

जागरण संवाददाता, बांदा। दशहरा पर्व पर प्रदेश सरकार ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। कृषि विभाग द्वारा संचालित नेशनल मिशन आन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन एवं फसल अवशेष प्रबंधन योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र लेने का दूसरी बार सुनहरा अवसर दिया गया है।

उप कृषि निदेशक डॉ. अभय यादव ने बताया कि जनपद में कस्टम हायरिंग सेंटर (10 लाख लागत), फार्म मशीनरी बैंक, किसान ड्रोन, फसल अवशेष प्रबंधन के एकल कृषि यंत्र एवं कस्टम हायरिंग सेंटर (30 लाख लागत), मेज सेलर, मिलेट पार्लर, कृषि रक्षा यंत्र सहित विभिन्न यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा।