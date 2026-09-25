महोबा में दो कोल्डड्रिंक फर्मों पर SIB टीम की रेड, 94 लाख की जीएसटी चोरी पकड़ी

जागरण संवाददाता, बांदा। जीएसटी की विशेष जांच शाखा एसआईबी ने महोबा में दो बड़ी कोल्डड्रिंक विक्रेता फर्मों पर कार्रवाई करते हुए 94.08 लाख रुपये की कर चोरी पकड़ी है। जांच पूरी होने के बाद विभाग ने दोनों फर्मों पर रिकवरी की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है।

ज्वाइंट कमिश्नर के निर्देश पर जुलाई-अगस्त में एसआईबी टीम ने महोबा की फर्मों के रिकार्ड खंगाले थे। सुपा तिराहा स्थित आशीष एजेंसी में 26 अगस्त को छापेमारी हुई। टीम को खरीद के मुकाबले करीब 1.23 करोड़ का कोल्डड्रिंक स्टाक कम मिला। बिक्री के बाद विवरण जीएसटी रिटर्न में नहीं दिखाया गया था। इस पर 49.50 लाख की कर देनदारी तय की गई।

इसी क्रम में पांच सितंबर को कृष्णा एजेंसी की जांच हुई। यहां भी करीब 50 लाख रुपये मूल्य का स्टाक कम पाया गया, जिस पर करीब 20 लाख की कर चोरी सामने आई। इसके अलावा वेस्टेज माल पर 24.58 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस न करने का मामला मिला। इस तरह इस फर्म पर कुल 44.58 लाख की चोरी पकड़ी गई।

डिप्टी कमिश्नर जीएसटी बांदा अवध कुमार पटेल ने बताया कि कर जीएसटी चोरी की धनराशि के साथ 15 प्रतिशत जुर्माना भी जमा करना होगा। समय से जमा न करने पर ब्याज भी लगेगा। अब तक दोनों फर्मों ने 69.50 लाख रुपये जमा कर दिए हैं।