महिला उद्यमी के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग कर 8 करोड़ का फर्जी कारोबार, तीन पर केस

जागरण संवाददाता, ग्रेटर नोएडा। कोर्ट के आदेश पर सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने सेल्स टैक्स अधिवक्ता और दो प्रोपराइटर पर महिला उद्यमी के जीएसटी नंबर का दुरुपयोग कर करीब आठ करोड़ रुपये का फर्जी कारोबार दिखाने और सरकारी कर का गबन करने का केस दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

नोएडा के सेक्टर-50 स्थित आम्रपाली निवासी पीड़िता अनुराधा पोद्दार पत्नी आदर्श पोद्दार के मुताबिक, उनकी फर्म मैसर्स जियोेटेक इंडिया वाणिज्य कर कार्यालय खण्ड-2, सूरजपुर में पंजीकृत थी। फर्म वर्ष 2016 में शुरू की थी, कार्य न मिलने पर 2017 में नियमानुसार बंद करने के लिए आवेदन किया। इसके लिए तिलपता निवासी सेल्स टैक्स अधिवक्ता अतुल कुमार को नियुक्त किया और उन्हें 8000 रुपये व मूल कागजात दिए।

अधिवक्ता ने दिलाया एफडीआर वापस दिलाने का आश्वासन अधिवक्ता ने टिन सरेंडर कर एफडीआर वापस दिलाने का आश्वासन दिया। आरोप है कि अतुल और उनके सहयोगी सूरजपुर के घंटा चौक निवासी मैसर्स नवाब सन एंड एसोसिएट्स के प्राेपराइटर मो. सैय्यद जे स्माईल व नीरज कुमार सिंह ने अपनी फर्म का टिन नंबर तो सरेंडर नहीं किया बल्कि पीड़िता के टिन पर जीएसटी प्राप्त कर लिया।