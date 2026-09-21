यूपी में ई-केवाईसी न कराने पर एक अक्टूबर से महंगा मिलेगा गैस सिलिंडर, सब्सिडी से भी होंगे वंचित

जागरण संवाददाता, बांदा। जिले में रसोई गैस उपभोक्ताओं के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। केवाईसी न कराने पर अब सब्सिडी तो रुकेगी ही, जल्द ही आपको बाजार निर्धारित मूल्य पर सिलिंडर लेना पड़ेगा। जिले में अभी भी करीब दो लाख उपभोक्ताओं ने ई-केवाईसी नहीं कराई है।

पेट्रोलियम मंत्रालय के नए नियम एक अक्टूबर से लागू हो रहे हैं। सिलिंडर पर मिलने वाली करीब 210 रुपये की सब्सिडी आनी बंद हो जाएगी। रिफिल बाजार के निर्धारित मूल्य पर मिलेगी। जिले में कुल 4.06 लाख एलपीजी कनेक्शन धारक हैं। इनमें इंडियन आयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तीनों कंपनियों के उपभोक्ता शामिल हैं।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार अब तक सिर्फ 2.12 लाख उपभोक्ताओं ने ही अपनी ई-केवाईसी पूरी कराई है, जबकि 1.94 लाख उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी अभी भी पेंडिंग है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने सभी गैस एजेंसियों को इसको लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।

एजेंसियों को कहा गया है कि जिन उपभोक्ताओं की केवाईसी पेंडिंग है, उन्हें फोन कर, मैसेज भेजकर जल्द से जल्द केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करें। जिला पूर्ति विभाग के अनुसार शासन के नए नियमों के तहत सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों का बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण कराना होगा। यानी ई-केवाईसी न होने पर सब्सिडी बंद हो जाएगी।

फर्जी व डबल कनेक्शन स्वत: हो जाएंगे बंद ई-केवाईसी या बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण करवाने को लेकर मंत्रालय की मनसा है कि फर्जी और डबल कनेक्शन को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कई जगह एक ही व्यक्ति के नाम पर दो कनेक्शन या मृत व्यक्तियों के नाम पर कनेक्शन चल रहे हैं, ई-केवाईसी से ऐसे कनेक्शन स्वत: बंद हो जाएंगे।

ग्रामीण क्षेत्रों की गति धीमी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता कम होने से गति धीमी है। सबसे ज्यादा पेंडेंसी नरैनी, बबेरू और अतर्रा क्षेत्र की एजेंसियों में है। यदि तय समय तक ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो कनेक्शन को होल्ड कर दिया जाएगा। जिसमें 1000 रुपये के बाजार भाव पर सिलिंडर लेना पड़ेगा, जबकि सब्सिडी वाला सिलिंडर अभी 840 रुपये के आसपास मिल रहा है।