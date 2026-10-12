बांदा: स्ट्रीट और फसाड लाइट से निखरेगा कालिंजर दुर्ग, 6 करोड़ की पर्यटन परियोजना का हुआ भूमि पूजन

संवाद सूत्र, कालिंजर (बांदा)। ऐतिहासिक व पौराणिक नगरी कालिंजर के विकास में एक और कड़ी जुड़ने जा रही है। नगर में स्ट्रीट लाइट और कालिंजर दुर्ग में फसाड लाइट लगाने की परियोजना का सोमवार को अछरौड़ चौराहे पर भूमि पूजन किया गया। पर्यटन विभाग की ओर से कराए जाने वाले इस कार्य पर करीब छह करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नरैनी विधायक ओममणि वर्मा और नरैनी ब्लाक प्रमुख मनफूल पटेल ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। स्ट्रीट लाइट लगने से नगर की सड़कें रोशन होंगी, वहीं दुर्ग पर फसाड लाइट लगने से उसकी ऐतिहासिक भव्यता रात में भी निखरेगी। इससे कालिंजर आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।