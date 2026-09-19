बांदा में नकाबपोश बदमाश ने महिला से मारपीट कर जेवर लूटे, इलाज के दौरान मौत

जागरण संवाददाता, बांदा। अतर्रा थाना क्षेत्र के खमहौरा गांव निवासी 70 वर्षीय बेवा किशोरी देवी शुक्रवार शाम करीब छह बजे घर से करीब दो किलोमीटर दूर खेत में बोई फसल की रखवाली करने गई थीं।

इसी दौरान एक नकाबपोश युवक वहां पहुंचा और रास्ता पूछने के बहाने महिला को रोक लिया। आरोपित ने उनके नाक में पहने फूल को झपटने का प्रयास किया। विरोध करने पर उसने मुक्कों से महिला के चेहरे और छाती पर हमला कर दिया और नाक का फूल(जेवर) लेकर भाग गया।