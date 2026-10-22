दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव, अब जन्म से ही मिलेगी 40 प्रतिशत दिव्यांगों को पेंशन

जागरण संवाददाता, बांदा। केंद्र सरकार ने दिव्यांगजन पेंशन योजना में बड़ा बदलाव किया है। अब 40 प्रतिशत दिव्यांगता पर जन्म से ही पेंशन मिलेगी। पहले यह पेंशन केवल 18 वर्ष से अधिक उम्र और 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वालों को ही मिलती थी।

पहले आयु और अधिक दिव्यांगता प्रतिशत की शर्त के कारण बड़ी संख्या में दिव्यांगजन योजना से वंचित रह जाते थे। अब नए नियम से कम दिव्यांगता वाले और छोटे बच्चों को भी लाभ मिलेगा। जिले में अब तक 22 हजार लोगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं। इनमें लगभग 17 से 18 हजार लोग 40 से 79 प्रतिशत दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं, जबकि 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले लोगों की संख्या चार से पांच हजार के बीच है।