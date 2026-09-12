बुंदेलखंड के स्कूलों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, 5 लाख बच्चों की किस्मत चमकाएगी ये बड़ी स्कीम

जागरण संवाददाता, बांदा। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर बनाने के लिए अब निपुण भारत मिशन को जन-आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसके लिए बुंदेलखंड में गांव-गांव शिक्षा चौपाल का आयोजन कर अभिभावकों को जोड़ा जाएगा, ताकि वे भी बच्चों की पढ़ाई में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित निपुण भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य कक्षा-एक से तीन तक के बच्चों को बुनियादी भाषा और गणित में दक्ष (निपुण) बनाना है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए अब केवल शिक्षक ही नहीं, बल्कि पूरा गांव जुटेगा।



बुंदेलखंड के पांचों जिलों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा व जालौन के कुल 6,277 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 5,04,904 छात्र अध्ययनरत हैं। इन सभी बच्चों को निपुण बनाकर उनके विद्यालयों को निपुण विद्यालय घोषित किया जाना है। कार्ययोजना के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में शिक्षा चौपाल लगाई जाएगी।

चौपाल में बच्चों के माता-पिता के साथ-साथ ग्राम प्रधान, एसएमसी अध्यक्ष और जनप्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जाएगा। शिक्षा चौपाल में अभिभावकों को बताया जाएगा कि निपुण भारत मिशन क्या है, बच्चों के सीखने का स्तर कैसे जांचा जाता है और घर पर अभिभावक कैसे बच्चों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। साथ ही विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति और ठहराव पर भी जोर दिया जाएगा।