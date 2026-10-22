पाकिस्तान की जेल में छह साल से बंद हैं बांदा के 4 युवक, बेटे की याद में बिगड़ी मां की तबीयत

जागरण संवाददाता, बांदा। गुजरात के पोरबंदर से मछली पकड़ने गए बांदा के चार युवक छह साल से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। इनमें तिंदवारी थाना क्षेत्र के धौसड़ गांव निवासी 26 वर्षीय चांद बाबू के अलावा 22 वर्षीय लक्ष्मण, जसईपुर निवासी 22 वर्षीय जीतेंद्र, दरदा गांव निवासी 32 वर्षीय उमेश भी शामिल हैं।

29 सितंबर 2021 को गुजरात के पोरबंदर में तेज हवा के कारण उनकी नाव भटककर पाकिस्तान की समुद्री सीमा में चली गई थी। वहां से उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। तब से परिवार उनकी वतन वापसी का इंतजार कर रहा है।

पाकिस्तान की जेल में बंद चांदबाबू की शादी कर्वी क्षेत्र में तय हुई थी और सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन लंबा इंतजार करने के बाद लड़की पक्ष ने रिश्ता तोड़ दिया। सगाई टूटने की खबर से स्वजन परेशान हैं।

चांद बाबू की मां बसीरन की तबीयत बेटे की याद में बिगड़ गई है। वह बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं। परिवार को उम्मीद थी कि वह जल्द लौट आएगा। धौसड़ निवासी लक्ष्मण के भाई महेंद्र ने बताया कि करीब एक माह पहले व्हाट्सएप पर जेल में बंद भाई का पत्र मिला था।