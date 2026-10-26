यूपी रोडवेज की बस को धक्का देकर PET अभ्यर्थियों ने स्टार्ट की, दौड़ लगाकर पहुंचे परीक्षा केंद्र

जागरण संवाददाता, बांदा। शहर में आयोजित पीईटी परीक्षा में दूसरे जिलों से शामिल होने आए परीक्षार्थियों को समय से केंद्र तक पहुंचाने में परिवहन व यातायात व्यवस्था पूरी तरह फेल रही।

जर्जर हाईवे और शहर में जाम के चलते देरी से बस स्टैंड पहुंचे परीक्षार्थी ज्यादा किराया देकर केंद्र पहुंचे और 100 मीटर पहले खड़े ई-रिक्शा से उतरकर दौड़ लगाकर किसी तरह परीक्षा केंद्र में प्रवेश पा सके।

रविवार को पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से थी। केंद्र में 9.30 तक ही प्रवेश होना था। प्रयागराज, कौशांबी, महोबा से आए अभ्यर्थियों की रोडवेज बसें खराब सड़कों और जाम में फंसने से करीब एक घंटे देरी से पहुंचीं।

अभ्यर्थियों को दौड़ लगाकर पहुंचना पड़ा केंद्र तिंदवारी के पास बांदा-टांडा हाईवे में फतेहपुर व कौशांबी से आईं रोडवेज बसें नौ बजे के बाद पहुंचीं। जबकि प्रवेश सुबह 9.30 बजे तक ही होना था। बस स्टैंड से पंडित जेएन पीजी कॉलेज व खानकाह के लिए ई-रिक्शा चालकों ने 100 से 200 रुपये तक किराया लिया।

कई ई-रिक्शा चालक केंद्र से 100 मीटर पहले ही सवारी उतार दे रहे थे, जिससे परीक्षार्थियों को बैग टांगे दौड़ लगाकर केंद्र तक पहुंचना पड़ा। परीक्षा देने के बाद भी उनकी परेशानी कम नहीं हुई। थके हुए परीक्षार्थी जब बस स्टैंड पहुंचे तो वहां खड़ी महोबा डिपो की रोडवेज बस स्टार्ट नहीं हो रही थी। चंद कदम की दूरी के लिए जहां पहले 10 रुपये लगते थे, वहां ई-रिक्शा वालों ने 20 रुपये वसूले।

रोडवेज बस को धक्का देकर स्टार्ट करना पड़ा बस स्टैंड पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को रोडवेज बस को धक्का देकर स्टार्ट कराना पड़ा। युवा परीक्षार्थी बैग टांगे बस को धक्का लगाते नजर आए। परीक्षार्थियों ने बताया कि बसों में खड़े होकर यात्रा करनी पड़ी और ऊपर से बस खराब हो गई। परिवहन विभाग की लापरवाही से उन्हें भारी दिक्कत हुई।