जल्द बदल जाएगा बांदा रेलवे स्टेशन का पूरा लुक, नए प्लेटफॉर्म से लेकर AC वेटिंग हॉल तक मिलेंगी ये खास सुविधाएं

जागरण संवाददाता, बांदा। झांसी-खैरार-मानिकपुर और खैरार-भीमसेन रेल दोहरीकरण की 4329 करोड़ रुपये की परियोजना के तहत बांदा रेलवे स्टेशन का विस्तार तेजी से कराया जा रहा है। स्टेशन पर फिलहाल करीब 62 करोड़ रुपये की लागत से नया भवन, वातानुकूलित कक्ष, कंट्रोल रूम और कर्मचारियों-अधिकारियों के आवास बनाए जा रहे हैं।

निर्माण कार्य के दौरान होने वाले वेरिएशन के चलते इसकी लागत में आगे बढ़ोतरी भी संभव है। काम पूरा होने के बाद यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलने के साथ ट्रेनों के संचालन में भी सहूलियत होगी। प्लेटफॉर्म नंबर एक के बाहर पुरानी बाजार की ओर नए स्टेशन भवन का निर्माण चल रहा है। इसमें आरपीएफ थाना, टिकट विंडो, वातानुकूलित वेटिंग हाल, स्टेशन रूम, स्टेशन मास्टर कक्ष समेत अन्य जरूरी कक्ष बनाए जा रहे हैं।

विस्तार का काम जून 2027 तक होगा पूरा भवन का निर्माण दो मंजिल तक पहुंच चुका है। इसके बाद प्लास्टर, रंगाई-पुताई समेत अन्य कार्य कराए जाएंगे। स्टेशन के दूसरी ओर बस स्टैंड की तरफ भी स्टेशन रूम, टिकट विंडो, वातानुकूलित कक्ष और कंट्रोल रूम का निर्माण कराया जा रहा है। यह काम फरवरी 2025 से चल रहा है और रेलवे ने स्टेशन भवन व विस्तार का काम जून 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है।

नया भवन तैयार होने के बाद स्टेशन का संचालन वहां से शुरू होगा। इसके बाद वर्तमान स्टेशन भवन को हटाकर प्लेटफार्म विस्तार का काम आगे बढ़ाया जाएगा। दोहरीकरण परियोजना के तहत स्टेशन पर दो नई रेल लाइनें बिछाई जानी हैं। इसके बाद सितंबर 2027 के आसपास तीन नए प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू होने का प्रस्ताव है।

मौजूदा प्लेटफॉर्म नंबर दो की लंबाई 400 मीटर से बढ़ाकर 550 मीटर की जाएगी और इसे प्लेटफार्म नंबर पांच के रूप में उपयोग किया जाएगा। तीन नए प्लेटफॉर्म 550 मीटर लंबे और 11 मीटर चौड़े प्रस्तावित हैं। इनमें दो पुरानी बाजार की ओर और एक बस स्टैंड की ओर बनाया जाएगा।

नए प्लेटफॉर्मों तक यात्रियों की आवाजाही के लिए वर्तमान फुट ओवरब्रिज का भी विस्तार किया जाएगा। अभी यह प्लेटफॉर्म नंबर एक और दो को जोड़ता है। विस्तार के बाद इसे प्लेटफॉर्म नंबर एक से पांच तक जोड़ा जाएगा। इससे यात्रियों को सभी प्लेटफॉर्मों तक पहुंचने में सुविधा होगी।