कोडीनयुक्त कफ सीरप तस्करी मामले में एक्शन, अवैध कारोबार से जुड़ी संपत्तियां खंगालेगी बांदा पुलिस

जागरण संवाददाता, बांदा। कोडीनयुक्त कफ सीरप का अवैध कारोबार करने वाले आरोपितों की संपत्तियों का पता पुलिस लगाएगी। जांच के दायरे में आरोपितों के नाम दर्ज जमीन, मकान, दुकान और अन्य संपत्तियों को शामिल किया गया है। संपत्ति कब खरीदी गई, किसके नाम दर्ज है और उसके भुगतान के लिए रकम कहां से आई, इसकी जांच होगी।

संपत्ति खरीद के समय आरोपित की आय और कारोबार का भी मिलान किया जाएगा। यदि किसी संपत्ति की कीमत आरोपित की आय से अधिक मिलती है तो अतिरिक्त रकम के स्रोत की पड़ताल की जाएगी। पुलिस यह देखेगी कि पहली और दूसरी खेप से जुड़े कारोबार में रकम किन लोगों तक पहुंची और बाद में उनके नाम पर कोई संपत्ति खरीदी गई या नहीं।

बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और सतना में खेप पहुंचने की जानकारी के आधार पर इन जिलों में आरोपितों से जुड़ी संपत्तियों और लेनदेन का भी ब्योरा जुटाया जाएगा। तीन सितंबर को बिसंडा के पुनाहुर के पास तीन करोड़ रुपये की 30 हजार शीशियों से लदा मिनी ट्रक पकड़ा था।

इससे पहले भी करीब तीन-तीन करोड़ रुपये की दो खेप खपाए जाने की जानकारी सामने आई है। कुल मिलाकर करीब नौ करोड़ रुपये के सीरप कारोबार की कड़ियां पुलिस को मिली हैं। पांच आरोपित जेल भेजे जा चुके हैं और पूछताछ में 10 से 15 लोगों के नेटवर्क की जानकारी मिली है।