जागरण संवाददाता, बांदा। धान खरीद शुरू होने के 17वें दिन धान लेकर किसान मुख्यालय स्थित मंडी समिति के अलावा अन्य स्थानों में खुले सात खरीद केंद्र पहुंचे। 16 दिन बाद कई केंद्रों में पहुंचे किसानों को देख केंद्र प्रभारी खुश हुए।

अभी तक 13 किसानों का 896 क्विंटल धान मशीन से साफ करने के बाद तौल की गई। विभाग के मुताबिक अभी तक 896 क्विंटल धान की ही खरीद हुई है। मंगलवार जिले के सात खरीद केंद्रों में उपज की तौल हो रही है। अब धीरे-धीरे किसानों की आवक बढ़ेगी। वहीं कई केंद्रों में कुछ किसानों का धान नमी के कारण वापस किया गया। ज्यादातर केंद्रों में मंगलवार को भी कर्मचारी आराम फरमाते रहे।

जिले में धान खरीद के 34 केंद्र एक नवंबर से खोल दिए गये थे। लगातार इनमें सन्नाटा पसरे होने के बाद मंगलवार को जिले के मंडी समिति में बने खाद्य विभाग के विपणन शाखा के राजकीय धान क्रय केंद्र में एक किसान, यूपीएसएस केंद्र में एक किसान धान लेकर पहुंचे।

इसके अलावा अतर्रा मंडी परिसर स्थित विपणन शाखा, बी-पैक्स में एक-एक किसान, तिंदवारी में पीसीएफ व विपणन केंद्र में एक-एक बबेरू व नरैनी के विपणन खरीद केंद्र में भी एक एक किसान ने उपज की तौल कराई। 17वें दिन आए किसानों को देख विभाग खुश हो गया।

इसके पहले 16 वे दिन तक 896 क्विंटल धान खरीद हो चुकी थी। किसानों की धान की उपज को मशीन आदि से साफ करने के बाद तौल की गई। मंगलवार को कई दिन के सन्नाटे के बाद कई केंद्रों में धान खरीद की शुरुआत हुई तो कर्मचारी खुश हो गए। फिलहाल जिले में धान की खरीद तो शुरू हुई लेकिन सर्वर में कमी के अलावा तमाम दुश्वारियों के कारण किसानों को अपनी उपज की धनराशि पाने के लिए इंतजार करना पड़ सकता है।