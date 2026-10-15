बांदा में अवैध संबंध के शक में भांजे की हत्या, मामा ने सोते समय डंडे से पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

जागरण संवाददाता, बांदा। पैलानी थाना के डेरा निवासी 20 वर्षीय आलोक निषाद की मामी से अवैध संबंधों के शक में घर से 25 मीटर की दूरी पर बुधवार देर रात तख्त पर सोते समय उसके मामा जगन्नाथ ने डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी।