छतों पर पहरा, गलियों में दहशत, बांदा में बंदरों के हमलों से सहमे लोग

जागरण संवाददाता, बांदा। जिले में बंदरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गांव से लेकर शहर तक बंदर घरों की छतों पर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं और मौका मिलते ही लोगों पर हमलावर हो रहे हैं। इन बंदरों के हमलावर होने से अब ग्रामीण भयभीत रहते हैं। अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। बाहर मैदान में खेलने या फिर स्कूल जाने के लिए बच्चों के साथ कोई न कोई अभिभावक उनके साथ जाते लाठी डंडा लेकर जाते हैं।

जिले में बीते कुछ वर्षाें से बंदरों का आतंक बढ़ा हुआ है। कई ऐसी घटनाएं हुईं जिससे लोग बंदरों के हमलावर होने से सशंकित रहते हैं। एक साल की पांच बड़ी घटनाओं पर नजर डालें तो स्थिति की गंभीरता समझ आती है। 28 दिसंबर 2025 को बड़ोखर बुजुर्ग में कटखने बंदर ने धर्मेंद्र, चंदन, कुलदीप और आठ वर्षीय मोहित को काटकर घायल कर दिया था। 11 जनवरी 2026 को गिरवां में दीपक, सुशील, दीपेंद्र और मनीष पर बंदरों ने हमला कर दिया।

मार्च में दोहतरा-भवानीपुर में बंदर घर में घुस आया और तीन वर्षीय रानी व विनीता को काट लिया, इसी दौरान बचने की कोशिश में राजकुमारी छत से गिरकर घायल हो गई। सबसे दर्दनाक घटना जनवरी में छापर में हुई, जहां विश्वेश्वर वर्मा के दो माह के मासूम को बंदर छत पर उठा ले गया और नीचे फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई।