बांदा में पत्नी से विवाद के बाद पति ने किया सुसाइड, फंदे से लटकता मिला शव

संवादसूत्र, बांदा। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव में पत्नी से विवाद के बाद 28 वर्षीय संजय वर्मा पुत्र बलवीर वर्मा ने फंदा लगाकर जान दे दी। संजय मुंबई में मजदूरी करता था और नागपंचमी पर गांव आया था। वह अपने मायके मुंगुस गांव गई पत्नी मुस्कान को भी घर ले आया था। दोनों अलग मकान में रहते थे। पांच मई 2026 को दोनों की शादी हुई थी। स्वजन के अनुसार, देर रात करीब 11:08 बजे संजय ने घर के टीनशेड में लगे लोहे के पाइप से रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया।

पत्नी मुस्कान ने घटना की जानकारी ससुर बलवीर को फोन पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।

घर में अकेली किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान थाना क्षेत्र के ग्राम भुजरख में मंगलवार को एक ही दिन हुई दो घटनाओं से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। मंगलवार दोपहर करीब 2:40 बजे कक्षा नौ की छात्रा 15 वर्षीय मोनी वर्मा पुत्री रामसुफल वर्मा ने घर के आखिरी कमरे में धन्नी के सहारे साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था।