बांदा में पत्नी से विवाद के बाद पति ने किया सुसाइड, फंदे से लटकता मिला शव
बांदा के भुजरख गांव में पत्नी से विवाद के बाद एक युवक ने फंदा लगाकर जान दे दी। उसी दिन, गांव में एक छात्रा ने भी घर में अकेले होने पर आत्महत्या कर ली, जिससे इलाके में शोक का माहौल है।
HighLights
भुजरख गांव में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने की आत्महत्या।
उसी दिन, कक्षा नौ की छात्रा ने भी घर में लगाई फांसी।
पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार।
संवादसूत्र, बांदा। तिंदवारी थाना क्षेत्र के भुजरख गांव में पत्नी से विवाद के बाद 28 वर्षीय संजय वर्मा पुत्र बलवीर वर्मा ने फंदा लगाकर जान दे दी। संजय मुंबई में मजदूरी करता था और नागपंचमी पर गांव आया था। वह अपने मायके मुंगुस गांव गई पत्नी मुस्कान को भी घर ले आया था। दोनों अलग मकान में रहते थे। पांच मई 2026 को दोनों की शादी हुई थी। स्वजन के अनुसार, देर रात करीब 11:08 बजे संजय ने घर के टीनशेड में लगे लोहे के पाइप से रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया।
पत्नी मुस्कान ने घटना की जानकारी ससुर बलवीर को फोन पर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पति-पत्नी के बीच विवाद की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की सही वजह स्पष्ट होगी।
घर में अकेली किशोरी ने फंदा लगाकर दी जान
थाना क्षेत्र के ग्राम भुजरख में मंगलवार को एक ही दिन हुई दो घटनाओं से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। मंगलवार दोपहर करीब 2:40 बजे कक्षा नौ की छात्रा 15 वर्षीय मोनी वर्मा पुत्री रामसुफल वर्मा ने घर के आखिरी कमरे में धन्नी के सहारे साड़ी से फंदा लगाकर जान दे दी। घटना के समय घर पर कोई मौजूद नहीं था।
स्वजन के मुताबिक, मोनी सुबह उठने के बाद परिवार के सदस्यों के लिए चाय बनाकर दी थी। पिता रामसुफल काम से खेत की ओर चले गए ,उसने अपने भाई दीपक के हाथ पिता के लिए खाना भी खेत पर भेजा था।जबकि मां कुसमा रिश्तेदारी में बबेरू गई थीं। इसी दौरान घर में अकेली मोनी ने यह कदम उठा लिया।दोपहर में परिजनों को घटना की जानकारी तब हुई जब दीपक खाना देकर वापस घर लौटा तो घर में चीख-पुकार मच गई।
थाना प्रभारी संदीप कुमार पटेल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों के संबंध में स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकेगा।
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