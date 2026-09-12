बच्चों को मिलने वाले दूध-फल और इन चीजों में किया खेल, बांदा में हेडमास्टर पर गिरी सस्पेंशन की गाज

जागरण संवाददाता, बांदा। बड़ोखर खुर्द के प्राथमिक विद्यालय अरबइ में बीईओ के निरीक्षण में एमडीएम से लेकर विभिन्न मदों की धनराशि के इस्तेमाल तक कई अनियमितताएं सामने आईं। एमडीएम पंजिका में वास्तविक उपस्थिति से चार गुना से अधिक छात्र दर्ज मिले।

मेन्यू के अनुसार बच्चों को दूध-फल नहीं बांटे जा रहे थे। दो वर्षों से खेलकूद सामग्री भी नहीं खरीदी गई। बीइओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर बीएसए ने प्रधानाध्यापक अनूप कुमार को निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए हैं।

ग्रामवासी की शिकायत पर बीइओ बड़ोखर खुर्द किशन कुमार ने तीन सितंबर को विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान प्रधानाध्यापक बिना सूचना अनुपस्थित मिले। जांच में पता चला कि वह अधिकांश दिनों विद्यालय से अनुपस्थित रहते हैं। एमडीएम पंजिका में वास्तविक उपस्थिति से चार गुना से अधिक छात्र संख्या दर्ज की गई थी। बच्चों को मेन्यू के अनुसार दूध और फल वितरित नहीं किए जा रहे थे।