त्योहारी सीजन में महंगाई का झटका: बाजार में सूखे मेवे के दामों में भारी उछाल; देखें ताजा रेट

जागरण संवाददाता, बांदा। नवरात्रि, दशहरा और दीपावली का त्योहारी सीजन शुरू होते ही शहर के किराना बाजार में सूखे मेवे के दामों में भारी उछाल आ गया है। बादाम, पिस्ता, काजू, इलायची, छुआरा और अखरोट के भाव पिछले एक पखवाड़े में 100 से 700 रुपये प्रति किलो तक बढ़ गए हैं, जिससे त्योहार की तैयारियों में जुटे आम ग्राहकों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है।

शहर के मुख्य चौक बाजार, गुरहा कुआं और सब्जी मंडी स्थित थोक किराना बाजार के व्यापारियों के अनुसार सबसे ज्यादा तेजी पिस्ता और बादाम में आई है। आवक कम होने और बाहरी मंडियों में दाम बढ़ने से स्थानीय बाजार में भी तेजी बनी हुई है।

व्यापारियों के मुताबिक जो बादाम 15 दिन पहले 850 रुपये किलो बिक रहा था, वह अब 1050 रुपये किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह नमकीन पिस्ता 1100 रुपये से बढ़कर 1300 रुपये और सादा पिस्ता तो 2300 रुपये से सीधे 2800 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया है। इसी तरह काजू के दाम भी 900 रुपये से बढ़कर 1100 रुपये किलो हो गए हैं।

पूजा-पाठ में ज्यादा उपयोग होने वाली छोटी इलायची के भाव में भी 300 रुपये की बढ़ोतरी हुई है और अब यह 4000 रुपये प्रति किलो बिक रही है। छुआरा 100 से बढ़कर 480 रुपये, अखरोट 900 से बढ़कर 1200 रुपये और गरी गोला 400 से बढ़कर 450 रुपये किलो बिक रहा है।