बांदा में बारावफात के जुलूस में पुलिस को मिला बांग्लादेशी युवक, UP Police Alert, 4 अन्य साथी चित्रकूट होटल में

जागरण संवाददाता, बांदा। बांदा की बदौसा पुलिस ने बुधवार को चेकिंग के दौरान एक बांग्लादेशी युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक बारावफात के जुलूस के दौरान संदिग्ध अवस्था में पाया गया है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि युवक के कुछ साथी चित्रकूट के किसी होटल में मौजूद हैं। बांग्लादेशी युवक के मिलने के बाद जिले की पुलिस सक्रिय हो गई है। युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

एसपी बांदा पलाश बंसल के अनुसार त्योहारों को लेकर बुधवार को को शाम बदौसा कस्बे में चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान यह युवक संदिग्ध हालात में बारावफात के जुलूस में मिला है। युवक हिंदी नहीं बोल पाता है। टूटी फूटी भाषा में पुलिस के उसके बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश की है। एसपी ने बताया कि पूरे मामले को गंभीरता से लिया गया है।

जिले के खूफिया विभाग को लगाया गया है। उक्त पकड़े गए युवक के चार अन्य साथी हैं जो चित्रकूट के किसी होटल में हैं। यह लोग करीब पंद्रह दिन पहले चित्रकूट आए थे। यह सभी एक होटल में काम कर रहे थे। पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि सभी युवक यहां तक कैसे आए हैं। यहां आने का इनका इरादा क्या है। एसपी ने बताया कि जिले की एक टीम गुरुवार को चित्रकूट भेजी जाएगी। इसके बाद ही पूरे मामले की वस्तुस्थिति सामने आ सकेगी।