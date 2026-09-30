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बलरामपुर में 55 करोड़ रुपए से बनेगा नया पुल, नेपाल और देवीपाटन मंदिर जाना होगा आसान

By Amit Srivastava Edited By: Sachin Sharma
Published: Wed, 30 Sep 2026 01:45 PM (GMT+05:30)

बलरामपुर में तुलसीपुर-बहराइच सिरसिया मार्ग पर स्थित धोबीनिया नाला पर 55 करोड़ रुपये की लागत से नया पुल बनेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. तुलसीपुर-बहराइच सिरसिया मार्ग पर धोबीनिया नाला पर नया पुल।

  2. जर्जर पुराने पुल के स्थान पर 55 करोड़ रुपये की लागत।

  3. बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, नेपाल आवागमन में मिलेगी सुविधा।

जागरण संवाददाता, बलरामपुर। तुलसीपुर-बहराइच सिरसिया मार्ग पर स्थित धोबीनिया नाला पुल के स्थान पर नया पुल बनेगा। पुल जर्जर हो गया है। इस पुल से अभी आवागमन हो रहा है। पुल की जर्जर हालत को देखते हुए विधायक तुलसीपुर ने पत्र लिखा था।

शासन ने नया पुल बनाने के लिए सर्वे करके रिपोर्ट मांगी। नया पुल बनने से बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर जिले के साथ सीमावर्ती गांव के लोगों को सुविधा होगी। साथ ही शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिर और नेपाल आने जाने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा। वर्षों पहले बना पुल अब जर्जर हो गया है।

इसके और क्षतिग्रस्त होने पर आवागमन बंद होने पर लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता। समय से नया पुल बन जाने पर दोनों जिले के लाखों लोगों को सुविधा होगी। मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग (सेतु) रवींद्र सिंह ने 26 सितंबर को पत्र जारी कर जर्जर सेतु का आगणन तत्काल मांगा है।

तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र के बहराइच सिरसिया तुलसीपुर गुलरिहा राज्य मार्ग 158 के किमी 46 पर स्थित है। जर्जर पुल धोबीनिया नाला के समानांतर नया दीर्घ सेतु बनाया जाएगा। तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ल ने बताया कि पहाड़ी नाला धोबीनिया नाला पुल वर्षों पुराना है। पहाड़ी नाला होने के कारण इसमें अचानक पानी आता है।

55 करोड़ रुपए से बनेगा नया पुल

पानी का बहाव तेज होता है। दोनों जिलों के लाखों लोगों का आवागमन है। नेपाल, सिद्धार्थनगर से श्रावस्ती, बहराइच या लखीमपुर जाने वालों के लिए सीधा मार्ग है।

बिना बलरामपुर जाए ही तुलसीपुर से सीधा जा सकते हैं। नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यह मार्ग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए जर्जर पुल के स्थान पर नया का प्रस्ताव किया गया था। प्रदेश सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए आगणन रिपोर्ट मांगी है। पुल बनाने की अनुमानित लागत 55 करोड़ रुपये है।

बताया कि शीघ्र ही टीम सर्वे करके अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। उसके बाद उसके निर्माण के लिए बजट आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।

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